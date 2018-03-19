Twitter заборонить рекламу криптовалют

У січні на аналогічний крок пішли Google і Facebook.

Twitter планує заборонити розміщення реклами криптовалют.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Як розповіло джерело телеканалу в компанії, потрапить під заборону будь-яка реклама щодо ICO — розміщення токенів для залучення інвестицій, продажу криптовалют, а також відповідних бірж. Він уточнив, що про відповідне рішення буде оголошено протягом найближчих двох тижнів.

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У січні на аналогічний крок пішли Google і Facebook. Тоді керівництво соцмережі пояснило, що компанія відмовляється від реклами фінансових продуктів і послуг, які "часто асоціюються з обманом".

Телеканал зазначає, що IT-гіганти керувалися даними, за яким фінансові втрати лише громадян Великобританії за рік зросли на 400 тисяч відсотків.