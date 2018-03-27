Процесор Intel сьомого покоління та 15,6-дюймовий Full HD-дисплей: Xiaomi представила свій перший ігровий ноутбук

Інші характеристики включають 16 ГБ оперативної пам'яті, графіку NVIDIA GeForce GTX 1060 і 1 ТБ жорсткий диск.

На презентації в Шанхаї компанія Xiaomi показала свій перший ігровий ноутбук Mi Gaming Laptop за ціною близько $1440.

Пристрій оснащується 15,6-дюймовим Full HD-дисплеєм і процесорами Intel Core i7 сьомого покоління, пише "Новое время".

Ноутбук отримав тонкий алюмінієвий корпус. У гаджеті передбачено чотири порти USB 3.0, два USB Type-C, HDMI, Ethernet і роз'єм для навушників. Інші характеристики включають 16 ГБ оперативної пам'яті, графіку NVIDIA GeForce GTX 1060, 256 ГБ NVMe SSD і 1 ТБ жорсткий диск.

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Якщо ціна в $1440 здається занадто високою, Xiaomi також пропонує варіант з графікою NVIDIA GTX 1050 Ti, 8 ГБ оперативної пам'яті і SSD/HDD ємністю 128 ГБ/1 ТБ відповідно. Ціна цієї версії стартує від $956.

На презентації представники Xiaomi акцентували увагу на системі охолодження. Площа розсіювання тепла збільшена на 50%, теплопровідність збільшена на 25%, використані ультратонкі металеві частини кулерів. Також виробник повідомив, що ноутбук Mi Gaming Laptop оснащений аудіосистемою Dolby Panorama Sound.

Важливо відзначити, що на відміну від Mi Notebook Pro, дисплей якого відблискував, в геймерському ноутбуці заявлено наявність покриття антивідблиску.

Як повідомляв УНІАН, раніше Xiaomi представила 27 березня свій новий флагманський безрамковий смартфон Mi Mix 2S. Смартфон отримав подвійну основну камеру, а також став першим гаджетом Xiaomi з бездротовою зарядкою.