Золотий Apple Watch обійдеться майже в $5 тисяч - ЗМІ

Про це повідомляє французький техноблог iGen.fr.

Компанія Apple представила свій перший переносний пристрій - Apple Watch - на початку вересня. Гаджет буде доступний у трьох модифікаціях - модель Apple Sport Watch, яка відрізняється волого - і пилозахистом, основна модифікація Apple Watch з екраном з сапфірового скла і зі сталевим корпусом, а також Apple Watch Edition з золотим покриттям корпусу, а також сапфіровим склом. Крім того, годинник буде доступний в двох розмірах - з діагоналлю екрана 38 і 42 міліметра, пише Лента.ру.

Читайте такожГлава компанії Apple заявив про те, що він гейПоки Apple анонсувала лише стартову ціну на пристрій - 349 доларів. Проте, за даними ЗМІ, ціна на модель Apple Watch Sport зросте вже до 500 доларів, тоді як вартість Apple Watch Edition може досягти 4-5 тисяч доларів.

Попередні прогнози були скромнішими - експерти очікували вартість пристрою близько 1,2 тисячі доларів. У той же час, за даними техноблога DailyTech, вартість виробництва Apple Watch Edition обійдеться компанії приблизно в 800 доларів.

Компанія Apple позиціонує Watch Edition як іміджевий аксесуар. Підтвердженням тому стала присутність на презентації ікон фешн-індустрії - модельєра Карла Лагерфельда, головного редактора американського Vogue Анни Вінтур та інших.

Apple поки не анонсувала дату старту продажів своїх розумних годинників. Однак, за останніми даними, Apple Watch з'являться на ринку не раніше весни 2015 року.