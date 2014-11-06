Вчені виявили ділянку мозку, яка відповідає за віру у привидів - BBC

Вчені кажуть, що виявили ділянку мозку, відповідальну за відчуття, які змушують людей вірити у присутність привидів, повідомляє BBC Україна.

Для цього міжнародна команда науковців провела досліди, під час яких волонтерам із зав'язаними очима посилали сигнали до тих ділянок мозку, які відповідають за визначення розташування тіла у просторі.

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Двоє з них у підсумку сказали, що відчували присутність сторонніх людей у кімнаті.

Вчені вважають, що це пов'язано із тим, що мозок неправильно визначає своє розташування і починає вважати, що він належить комусь іншому.