SpaceX може припинити транслювати запуски своїх ракет у космос

Виявляється, у компанії немає на це дозволу від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) перевірить всі фотографії і відеозаписи з запусків ракет від SpaceX за останні 8 років.

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Як пише The Verge, агенство вважає, що SpaceX порушує американський закон від 1992 року, який зобов'язує компанії отримувати ліцензії на знімки та відеозаписи з навколоземної орбіти.

NOAA дізналася, що SpaceX проводить прямі трансляції своїх запусків тільки після 6 лютого, коли компанія запустила в космос надважку ракету-носій Falcon Heavy з електромобілем Tesla на борту. Пряму трансляцію цієї події дивилися понад 2,5 млн осіб, а ролик на YouTube вже зібрав 25 млн переглядів - і може стати одним з найбільш популярних технологічних відео на YouTube.

30 березня SpaceX проводила наступний запуск - ракети-носія Falcon 9, однак трансляція перервалася на вимогу Управління.

За кілька днів до останнього запуску SpaceX зверталася до NOAA за ліцензією, однак процедура її отримання займає до 120 днів. Через це SpaceX може відмовитися від трансляції запусків, які відбудуться в найближчі три місяці.

Згідно американським законам, у США встановлені обмеження на трансляції з ракет і супутників, щоб ніхто не міг займатися шпигунством.

Раніше SpaceX транслювала тільки запуски ракет з поверхні Землі, що не заборонено цим законом. Однак для фотографій з космосу потрібні ліцензії. При цьому багато експертів вважають, що закон недосконалий - якість зйомки SpaceX не дозволяє розгледіти будь-які об'єкти на поверхні.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого компанія SpaceX здійснила успішний запуск надважкої ракети Falcon Heavy. Це був перший успішний старт ракети вантажопідйомністю понад 30 тонн за останні 30 років і перший в історії космонавтики старт важкої ракети, створеної приватною компанією. Також вперше вдалося повернути на Землю два перших ступені з трьох. Їхня синхронна посадка стала одним з найяскравіших епізодів тріумфального запуску нової надважкої ракети.

Вантажем під час запуску Falcon Heavy став особистий електромобіль Ілона Маска Tesla Roadster, де на повторі грала пісня Девіда Боуї. Всередині знаходився манекен, одягнений у скафандр.