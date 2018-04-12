Дуров заборонив адвокатам брати участь у суді щодо блокування Telegram

15:36, 12 квітня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомив один з адвокатів Telegram Павло Чіков на своєму каналі в месенджері.

"Павло Дуров заборонив своїм адвокатам брати участь у завтрашньому судовому процесі за позовом Роскомнагляду до Telegram, щоб не легітимізувати відвертий фарс своєю присутністю", - написав Чіков.

Як обійти блокування Telegram читайте в нашому матеріалі.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Роскомнагляд подав до суду позов з вимогою заблокувати месенджер Telegram після того, як Павло Дуров відмовився надавати ФСБ ключі для шифрування інформації.

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Теги: #Telegram#Павло Дуров