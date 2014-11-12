NASA: На Сонці зафіксували гігантську чорну пляму (відео)

За всю історію спостережень за Сонцем, така масштабна активність була зареєстрована лише п'ять разів.

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Серії подібної активності отримали назву AR 12192, повідомляє MigNews.

Подібна велика пляма, яка зафіксована в цьому році була помічена 24 роки тому.

На відео видно різні ракурси сонячної активності, відбиті з різних телескопів.

Найбільшу активність Сонце виявляло з 19 по 27 жовтня.