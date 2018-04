Apple планує почати виробництво iPhone 6S Plus в Індії

Це буде зроблено для того, щоб знизити вартість моделі.

Компанія Apple може почати виробництво iPhone 6S Plus на новому заводі в південній частині Індії, щоб знизити вартість моделі.

Смартфони з позначкою "Assembled in India" призначатимуться для глобального ринку, пише The Verge.

Смартфони буде виробляти партнер Apple - компанія Wistron. Спочатку Wistron випустить пробну партію iPhone 6s Plus, після чого Apple перевірить якість і вирішить чи варто запускати повноцінне масове виробництво смартфонів в Індії. Запустивши виробництво в місті Бангалор, Apple має намір знизити індійські ціни на iPhone, як відповідь на зростання податкового тиску.

За даними аналітиків, місцеве виробництво може знизити ціну гаджета на 5-7%, якщо Apple зможе продати все індійські iPhone 6S Plus на внутрішньому ринку. Це дозволить смартфонам Apple зрівнятися за ціною з деякими флагманськими моделями від OnePlus або Samsung. Проте, iPhone 6S Plus не буде повністю виготовлений в Індії і тому як і раніше буде обкладатися певними податками. Тобто ціна апарату знизиться не дуже сильно.

В Індії випущений три роки тому iPhone 6S Plus залишається популярним, оскільки він коштує менше, ніж інші флагмани Apple, такі як iPhone 8 або X, але має більшість їх основних функцій, наприклад 5,5-дюймовий дисплей, 12-мегапіксельну камеру, і 4K-відеозапис. Як відзначають журналісти The Verge, для ринку Індії дуже важливо і те, що iPhone 6S Plus все ще випускається в кольорі "рожеве золото".

Додамо, що, за даними аналітиків компанії IDC, Apple контролює тільки 2% ринку смартфонів Індії.