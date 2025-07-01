Для цього в гру додадуть окремий регулятор гучності.

У Borderlands 4 нарешті знайшли спосіб догодити і тим, хто обожнює Залізяку, і тим, хто від нього втомився. У культового маскота франшизи з'явиться окремий повзунок гучності, за допомогою якого можна буде відключити його мову повністю.

За словами наративного директора Сема Вінклера, для цієї опції написали унікальні репліки, які гравець почує, якщо вирішить скористатися слайдером. Серед них - "найтупіший і нішевий жарт", що відсилає до старого імерсив-симу з украй специфічним акцентом одного з персонажів.

При цьому сам Вінклер з іронією зауважив, що вважав за краще б слайдер у зворотний бік, не для тиші, а для ще більшої гучності. За його словами, він пропонував зробити регулятор із можливістю зробити робота голоснішим на 200%, але визнає, що розробники його не підтримали

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Реліз Borderlands 4 заплановано на 12 вересня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що стали відомі системні вимоги Borderlands 4, і навіть мінімалки виглядають переконливо. У мінімальних вимогах у четвертій частині RTX 2070 і Intel Core i7 9700.

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