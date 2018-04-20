Dodge з двома двигунами та «космічні» спорткари: унікальні авто, зібрані руками українців (відео)

По Україні їздять Dodge з двома двигунами, Mercedes G в минулому «волинянка» та «космічні» спорткари.

Здавалося б, на дорозі українців вже нічим не здивуєш. Але крім дорогих автомобілів з крутим тюнінгом є в країні машини, які вдихнули нове життя або які зовсім створені з нуля.

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Наприклад, в столиці можна здивуватися двомісними електромашинками, які навіть засвітилися в фантастичному фільмі "Залюднений острів". По Дніпру колесить Dodge з двома двигунами. А в Каневі майстер своїми руками перетворив стареньку «волинянку» на Mercedes G-Class.