Dodge з двома двигунами та «космічні» спорткари: унікальні авто, зібрані руками українців (відео)

10:47, 20 квітня 2018
Наука та IT
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Наприклад, в столиці можна здивуватися двомісними електромашинками, які навіть засвітилися в фантастичному фільмі "Залюднений острів". По Дніпру колесить Dodge з двома двигунами. А в Каневі майстер своїми руками перетворив стареньку «волинянку» на Mercedes G-Class.

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Теги: #Україна#авто#технології