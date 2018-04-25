Безпечне місто: використання інтелектуальних технологій для громадської безпеки

Громадська безпека є актуальною проблемою для міст по всьому світу. І річ не тільки в зацікавленості у цьому служб безпеки, поліції, аварійних служб та інших. Кожен з нас прагне жити у максимально безпечному комфортному місті, районі, і навіть, будинку – з охороною, консьєржем та камерами нагляду.

Яскравим прикладом «Безпечного міста» є Дубаї, де після встановлення системи безпеки, поліції вдалося відстежити та затримати 2 739 злочинців за 18 місяців. У місті Окленд було запроваджено систему відео аналітики, у якій для прийняття інтелектуальних рішень використовується платформа IDOL. В рамках програми було встановлено більш ніж, 2 тисячі відеокамер – їх метою є виявлення порушень, заторів, пошук викраденого транспорту тощо.

Для України тема безпеки міст є не менш актуальною, тому існує ряд компаній, які створюють високотехнологічні рішення для забезпечення безпеки. Такі рішення являють собою повний комплекс апаратного забезпечення та програмних продуктів, що налаштовуються виключно до потреб замовника.

Прикладом є компанія Inlimited, яка є постачальником професійних систем безпеки, інтегрованих в інформаційно-аналітичний комплекс. Компанія застосовує у власних розробках, в тому числі, вище пригадану платформу IDOL. Саме за допомогою неї, компанія Inlimited створила пілотний проект, що забезпечує постійний моніторинг ситуації, контроль за пасажирами та інформування про позаштатні ситуації, реалізований у київському метро.

В компанії розповіли, що «очима» інформаційно-аналітичного комплексу «Безпечне місто» - є правильна система міського відеоспостереження з функцією відео аналітики. Такі системи проводять не тільки відео-фіксацію і реєстрацію подій для оперативного реагування на численні ситуації, які щомиті відбуваються навколо:

* Контроль скупчення людей, транспорту;

* Неадекватна поведінка людини;

* Виявлення актів вандалізму та правопорушень;

* Розпізнавання осіб, номерних знаків для перевірки у базі підозрюваних осіб або викрадених автомобілів;

* Контроль залишених предметів;

* Підрахунок людей або об’єктів на заданій території;

* Прогноз надзвичайних ситуацій в місті;

* Контроль перетину певної територію;

* Стеження за об’єктом та контроль його дій;

* Відображення об’єктів на карті;

* Аналітика в онлайн та офлайн режимах.

Використання високотехнологічних продуктів у реалізації проектів «Безпечне місто», дозволяють знизити рівень злочинності: підвищити безпеку автодорожніх об'єктів, мінімізувати випадки викрадення автомобілів, кишенькових крадіжок, розбійних нападів, забезпечити своєчасну фіксацію порушень правил дорожнього руху. Все це дає можливість підвищити розкриваність злочинів і ДТП, збільшити ефективність виявлення позаштатних ситуацій, забезпечити дотримання порядку на вулицях та місцях масових скупчень людей, запобігти зломам магазинів, банків, гарантувати безпеку стратегічно важливим об'єктам міста, таким як аеропорти, вокзали, метрополітен, мости, державні підприємства, пам'ятники архітектури та допоможе боротися з терористичною діяльністю.

В компанії Inlimited зазначили, що система безпеки автоматично визначає і аналізує критичні ситуації, концентрує увагу оператора тільки на них, що підвищує рівень безпеки та продуктивність персоналу. А мінімізація участі оператора в процесі пошуку, обробки та аналізі даних, дає можливість заощадити фінансові кошти.

Отже, побудова безпечних міст є пріоритетною задачею ряду країн світу. Використання сучасних технологій забезпечує значні переваги, тому їх розвиток і прогрес є одним з рушіїв запровадження безпеки в усьому світі.