Робот знайшов на кометі органічні молекули (знімки з поверхні)

Європейське космічне агентство опублікувало знімки, на яких видно, як космічний модуль Philae скакав по поверхні комети Чурюмова-Герасименко при прикомечуванні 12 листопада, повідомляють Вести.

Через невдалу посадку апарат виявився у сутінкової зоні, і його сонячні батареї не змогли виробляти енергію для апарату. Останній сигнал з модуля на Землю отримали 15 листопада. Philae передав дані про проби з поверхні комети і перейшов у сплячий режим. На кометі апарат виявив молекули органічних речовин, які містять атоми вуглецю, а отже, могли б брати участь у виникненні життя. Зараз вчені проводять аналіз спектра та ідентифікують, які саме органічні сполуки знайшов посадковий модуль.

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Європейські вчені впевнені, що космічний модуль незабаром знову вийде на зв'язок, як тільки опиниться на сонячній стороні за рахунок обертання комети і зможе зібрати енергію сонця.

Нагадаємо, апарат Philae був доставлений до комети космічним зондом Rosetta. Шлях зонда до комети зайняв 10 років і 3 місяці. Ракета з апаратами стартувала з космодрому Куру у березні 2004 року. В цілому він подолав близько 6,4 мільярди кілометрів. Вартість унікальної дослідницької програми склала 1,3 мільярди євро.