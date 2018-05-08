Вчені довели катастрофічний вплив зміщення орбіти Землі

Зміни орбіти Землі впливали на клімат, форми життя як мінімум 215 млн років.

Орбіта Землі трохи подовжується кожні 405 тис. років через гравітаційний вплив Юпітера і Венери, що викликає зміни клімату і масове вимирання.

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До такого висновку дійшли вчені з Ратґерського університету, говориться в прес-релізі на EurekAlert!. Зазначається, що цикл 405 тис. років був передбачений на основі розрахунків руху планет, однак результати теоретичного моделювання були достовірними лише для останніх 50 млн років. З відносно невеликим збільшенням ступеня відхилення від окружності орбіти Землі також тісно пов'язані зміни в розташуванні магнітних полюсів планети.

Вчені отримали докладніші дані про зміни в напрямку магнітного поля Землі, проаналізувавши відкладення в рифтовому басейні Ньюарк (штат Нью-Джерсі) і осадові породи в геологічній формації Chinle Formation (штат Арізона). Вони витягли керн, датований пізнім триасовим періодом в проміжку часу від 253 до 202 млн років тому. У зразках були мінерали циркону з вкрапленнями магнетиту - кристалу, по якому можна судити про стан магнітного поля планети.

Отримані результати відповідали теоретичним розрахункам, що дозволяє використовувати цикл для точнішого датування подій, що відбуваються на Землі, в тому числі триасово-юрського вимирання, коли зникла велика кількість видів тварин, звільнивши екологічні ніші динозаврам.