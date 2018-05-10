6-дюймовий дисплей та 16-мегапіксельна фронтальна камера: Xiaomi презентувала безрамковий смартфон для селфі

Фронтальний 16-мегапіксельний модуль використовує штучний інтелект для програмного розмиття фону в портретному режимі.

Компанія Xiaomi офіційно представила перший пристрій у новій лінійці селфі-смартфонів - Redmi S2.

Буква S в назві гаджета означає selfie, повідомляє "Новое время".

Фронтальний 16-мегапіксельний модуль використовує штучний інтелект для програмного розмиття фону в портретному режимі. Є функції поліпшення селфі. При поганому освітленні камера об'єднує чотири пікселя в один великий піксель з еквівалентним розміром 2 мкм для підвищення якості фото. Також Redmi S2 оснащений подвійною основною камерою 12 + 5 Мп.

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Смартфон оснащений 5,99-дюймовим дисплеєм HD + зі співвідношенням сторін 18: 9 Апаратною основою став восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 625, 3 або 4 ГБ оперативної пам'яті і 32 або 63 ГБ вбудованої флеш-пам'яті з можливістю розширення картками формату microSD об'ємом до 128 ГБ.

На окрему увагу заслуговує можливість одночасної установки як двох карт SIM, так і карти microSD. При цьому функції швидкої зарядки смартфону не дали, немає тут NFC і USB Type-C.

Смартфон Xiaomi Redmi S2 пропонується в рожево-золотистому, золотистому і сріблястому колірних варіантах. Ціна гаджета становить $156 за версію 3 + 32 ГБ і $204 за комплектацію 4 + 64 ГБ.