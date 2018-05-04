Instagram почав тестувати власну платіжну систему

Нова функція дозволяє реєструвати кредитну карту як частину профілю, налаштовувати PIN-код, а потім починати купувати речі, не покидаючи Instagram.

Команда Instagram додала функцію власних платежів для свого застосунку у деяких користувачів.

Нова функція дозволяє реєструвати кредитну карту як частину профілю, налаштовувати PIN-код, а потім починати купувати речі, не покидаючи Instagram, повідомляє "Новое время".

Одним з перших нову функцію побачив читач TechCrunch Геннадій Окрін. Прес-секретар Instagram підтвердив журналістам, що платежі для бронювання квитків, а також для оплати в ресторанах або салонах з'явилися, але поки - для обмеженого числа партнерів сервісу.

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Зокрема, опція доступна для сервісу для пошуку та бронювання столиків в ресторанах Resy. Перехід до умов обслуговування показує, що правила Instagram Payments нагадують правила платежів Facebook.

Журналісти TechCrunch впевнені, що нововведення стане серйозним стимулом для рекламодавців вкладати більше коштів в рекламу на майданчику. Крім того, Instagram Payments може змусити користувачів здійснювати більше спонтанних покупок.

Компанія обіцяла подібну можливість ще в березні 2017 року, але лише зараз почала розгортання. Відзначимо, що Instagram - не єдиний сервіс, команда якого планує розвивати онлайн-платежі. У лютому Snapchat приступив до тестування власних платежів і функцій перевірки.