У НАСА показали нові знімки останків зірок, які вибухнули (фото)
07:54, 20 листопада 2014Наука та IT
1 0
Агентство НАСА оприлюднило нові зображення залишків двох наднових зірок, що вибухнули.
Вибух наднової - це сигнал про смерть масивної зірки / NASA
Про це повідомляє Espreso.tv.
Вибух наднової - це сигнал про смерть масивної зірки, що супроводжується викидом величезної кількості енергії.
Читайте такожРосійські вчені шукають причину вогненного спалаху в небі над Свердловською областю (відео)
За допомогою рентгенівської лабораторії "Чандра" вдалося сфотографувати залишки наднової MSH 11-62 у вигляді неправильної оболонки з гарячого газу, відображуваного червоним кольором.
NASA
В останках наднової G327.1-1.1 астрофізики побачили ударну хвилю (видиму як слабкий червоний колір).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter