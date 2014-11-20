У НАСА показали нові знімки останків зірок, які вибухнули (фото)

07:54, 20 листопада 2014
Наука та IT
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Агентство НАСА оприлюднило нові зображення залишків двох наднових зірок, що вибухнули.

NASA

Про це повідомляє Espreso.tv.

Вибух наднової - це сигнал про смерть масивної зірки, що супроводжується викидом величезної кількості енергії.

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За допомогою рентгенівської лабораторії "Чандра" вдалося сфотографувати залишки наднової MSH 11-62 у вигляді неправильної оболонки з гарячого газу, відображуваного червоним кольором.

NASA

В останках наднової G327.1-1.1 астрофізики побачили ударну хвилю (видиму як слабкий червоний колір).

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