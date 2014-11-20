У НАСА показали нові знімки останків зірок, які вибухнули (фото)

Агентство НАСА оприлюднило нові зображення залишків двох наднових зірок, що вибухнули.

Про це повідомляє Espreso.tv. Вибух наднової - це сигнал про смерть масивної зірки, що супроводжується викидом величезної кількості енергії. Читайте такожРосійські вчені шукають причину вогненного спалаху в небі над Свердловською областю (відео) За допомогою рентгенівської лабораторії "Чандра" вдалося сфотографувати залишки наднової MSH 11-62 у вигляді неправильної оболонки з гарячого газу, відображуваного червоним кольором. В останках наднової G327.1-1.1 астрофізики побачили ударну хвилю (видиму як слабкий червоний колір).

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