Вчені прогнозують, що 2014 рік стане найспекотнішим в історії спостережень

Про це повідомило Національне управління США з вивчення океану та атмосфери, яке опублікувало результати свого нового дослідження, передає ТАСС.

У дослідженні наголошується, що в жовтні середня температура на нашій планеті досягла 14,74 градуса за Цельсієм, ставши вищою, ніж будь-коли раніше. У 2014 році рекордні показники температури були зафіксовані в травні, червні, серпні і вересні. Січень, березень, квітень і липень були теж дуже теплими.

За підрахунками американських урядових експертів, перші 10 місяців нинішнього року виявилися найтеплішими за всю історію метеоспостережень. Середня температура за цей час склала 14,78 градусів за Цельсієм.

Співробітники Національного управління США з вивчення океану та атмосфери переконані, що в цілому 2014 рік поб'є всі попередні рекорди. "Єдине питання полягає в тому, якою буде середня температура", - вважає керівник Національного центру кліматичних даних у Эшвилле (штат Північна Кароліна) Деці Арндт.

Читайте такожУ суворих європейських зим винувато танення арктичних льодівЗа його словами, в 2013 році середня температура на планеті дорівнювала 14,52 градуси за Цельсієм. В результаті цього 2013 рік виявився на четвертому місці за температурними показниками, починаючи з 1880 року.

NASA, що використовує інші методи вивчення погодних явищ, вважає, що минулий рік став сьомим у списку найспекотніших за весь час метеорологічних спостережень. За підрахунками космічного відомства США, у минулому році середня температура на Землі дорівнювала 14,6 градуси за Цельсієм. Така ж середня температура була зафіксована в 2006 і 2009 роках.

У той же час Національне управління з вивчення океану та атмосфери і NASA сходяться на думці про те, що дев'ять з 10 найбільш спекотних років за всю історію припали вже на нинішнє століття. За їх підрахунками, абсолютний температурний рекорд належить 2005 і 2010 років.

Середня температура в ХХІ столітті підвищилася порівняно з минулим сторіччям на 0,6 градуса за Цельсієм, а порівняно з періодом 135-річної давності, коли вчені почали систематично записувати температурні показники, - на 0,8 градуса.