Маск намагався купити домен українського ЗМІ для свого нового ресурсу

23:26, 25 травня 2018
Наука та IT
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Ілон Маск / REUTERS

Засновник технологічних компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск не зміг зареєструвати домен для свого нового проекту з оцінки роботи медіа, оскільки таке ім’я виявилось зайнятим виданням "Українська правда".

Про це він написав у своєму Twitter.

Зокрема, Маск хотів назвати свій сайт Pravda.com, що збігається з адресою УП.

До того ж Маск припустився помилки. У своєму першому повідомленні він назвав УП російським продуктом.

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Пізніше він уточнив, що "насправді Pravda.com належить Україні".

Потім йому все-таки вдалося знайти і зареєструвати домен, правда, замість слова Pravda там Pravduh.

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Теги: #Ілон Маск#домен#українська правда