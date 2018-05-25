Маск намагався купити домен українського ЗМІ для свого нового ресурсу

Ілон Маск хотів назвати свій сайт Pravda.com, що збігається з адресою УП.

Засновник технологічних компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск не зміг зареєструвати домен для свого нового проекту з оцінки роботи медіа, оскільки таке ім’я виявилось зайнятим виданням "Українська правда".

Про це він написав у своєму Twitter.

Tried to buy https://t.co/S5kmNfnih8, but Russia said no. Turns out they already use it. — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2018

Зокрема, Маск хотів назвати свій сайт Pravda.com, що збігається з адресою УП.

До того ж Маск припустився помилки. У своєму першому повідомленні він назвав УП російським продуктом.

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Пізніше він уточнив, що "насправді Pravda.com належить Україні".

Потім йому все-таки вдалося знайти і зареєструвати домен, правда, замість слова Pravda там Pravduh.