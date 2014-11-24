Володіння владою робить голос людини більш дзвінким і монотонним - вчені

Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в Psychological Science, повідомляє Новое Время з посиланням на Science Daily.

"Наші результати показують, що батьки, намагаючись стверджувати владу над неслухняними дітьми, сперечання між продавцем авто і клієнтом, або переговори між главами держав, - звук голосу може глибоко визначати результат таких взаємодій", - пояснив психолог, голова дослідницької групи Цзінь Сей Ко з університету Сан Дієнго.

Вчені давно зацікавилися особливостями мови, а екс-прем'єр Британії Маргарет Тетчер надихнула їх дослідити зв'язок між звуковими особливостями голосу та владою.

"Добре відомо, що Тетчер брала багато уроків по говорінню і постановці голосу. Ми хотіли з'ясувати, як щось таке грунтовне, як влада, може змінити звучання голосу, і як такі зміни впливають на сприйняття і ставлення до співрозмовника у слухачів", - зазначив Сей Ко.

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У першому експерименті дослідники записали 161 студентів коледжу, які просто прочитали вголос уривок тексту. Після учасникам випадковим чином дали певну роль для подальшої вправи. Студентам, які отримали високий ранг, запропонували уявити, що у них є авторитет на роботі або ж дуже цінна інформація. Студентів "нижчого" рангу поставили в протилежну ситуацію - відсутність пропозицій, ідей і будь-якої влади. Після випробувані читали вголос другий уривок, наче вони ведуть переговори з уявним опонентом.

Порівнявши перші і другі записи, психологи з'ясували, що голоси студентів з "високим" статусом, як правило, стають вище, але стають більш монотонними (з малими змінами висоти звуку), тоді як гучність стає більш мінливою. "Дивно, влада вплинула і на наших учасників - голоси змінилися майже так само, як і у Тетчер після уроків вокалу" , - відзначили дослідники.

Голосові підказки також виявилися доступними для розуміння. Другий експеримент з іншою групою студентів, які не знали про перший тест, показав, що слухачі можуть визначати, хто з дикторів представляє позицію "влади", а хто - ні.