NASA опублікувало надчітке фото вкритого льодом супутника Юпітера

На картинці досить детально видно, як сателіт планети вкритий льодом, передає ТСН з посиланням на NASA.

Мозаїчне кольорове зображення місяця Юпітера було отримано ще в кінці 1990-х років за допомогою космічного апарата "Галілео". Після обробки зображення сучасними методами більшу частину Європи можна спостерігати у високій якості в реалістичному кольорі.

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Варіації кольору по всій поверхні супутника пов'язані з геологічними відмінностями. Наприклад, ділянки, які зображені синім або білим, містять відносно чистий водяний лід.

Європа - один з чотирьох найбільших супутників Юпітера, за розмірами менший за Місяць. Поверхня Європи вкрита шаром льоду. Ряд учених припускає, що під крижаною кіркою - рідкий океан, у якому можливе життя.