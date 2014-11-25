Українські винахідники розробили патріотичну мобільну гру

Запорізькі винахідники розробили патріотичну мобільну гру Defend Ukraine. Якщо переміг - для тебе грає гімн України. Зазнав поразки - слухай "Славься Отечество". Суть забавки суттєво від реальності не відрізняється - головне не дати ворогам захопити Україну, повідомляє 24 канал.

Забавку для пристроїв компанії Apple можна придбати в онлайн-магазині AppStore лише за долар. Зібрані таким чином кошти перераховуються волонтерській організації “Крила Фенікса”.

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Правила гри прості - для того, щоб перемогти, потрібно швидко натискати на ті області України, де на фоні російського прапору з’являється карикатурне зображення супротивника.

Ідея патріотичної гри у запорізьких розробників з’явилася наприкінці вересня під час спілкування з представниками української діаспори. За короткий термін колектив компанії швидко створив мобільний додаток.

Якщо вдасться зібрати велику суму, розробники обіцяють значно покращити гру і створити її Андроїд-версію.