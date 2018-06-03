SpaceX відклала перший туристичний політ навколо Місяця

SpaceX прогнозує 40-відсотковий спад кількості запусків у наступному році.

SpaceX повідомила, що не зможе цього року відправити туристів у космічний політ навколо Місяця, як це планувалося раніше.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на представника компанії Джеймса Глісона, передає РБК.

Новий графік польоту компанією не анонсувався, але WSJ пише, що запуск буде відкладений щонайменше до середини 2019 року. "SpaceX все ще збирається відправити приватних осіб у політ навколо Місяця, інтерес багатьох клієнтів [до таких польотів] тільки зростає", - наводить WSJ слова Глісона.

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Паралельно з цим SpaceX прогнозує 40-відсотковий спад кількості запусків у наступному році з 28, які компанія збирається здійснити в цьому, 2018 році. В першу чергу це пов'язано з недоліком контрактів на запуск великих комерційних супутників.

В тому числі з цієї причини SpaceX може зіткнутися з браком попиту на новітню розробку компанії - Falcon Heavy. "Люди не ставляться до неї досить серйозно, щоб зрозуміти як її використовувати", - говорив директор підрозділу двигунобудування компанії Томас Мюллер в кулуарах космічної конференції в Лос-Анджелесі, пише WSJ. На питання видання він відповідати не став. Чиновники з космічної галузі та конкуренти SpaceX вважають, що остання модифікація Falcon 9, яка збільшила потужність ракети, здатна задовольнити більшість із існуючих замовлень на супутники, зазначає газета.

У лютому 2017 року засновник SpaceX Ілон Маск повідомив, що двоє людей вже заплатили за політ на кораблі Dragon навколо Місяця. В тижневу подорож вони повинні були відправитися на Falcon Heavy. Компанія при цьому не розкривала імена своїх перших космічних туристів. Затримка польоту може бути пов'язана і з тим, що SpaceX ще жодного разу не проводила пілотовані польоти на Dragon. Корабель із екіпажем на борту повинен був провести перший політ у цьому році, але в конгресі США розраховують, що після отримання всіх дозволів перший пілотований політ Dragon відбудеться тільки в 2019 році.