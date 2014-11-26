В РФ хочуть замінити більше половини програмного забезпечення російськими аналогами

При правильних діях з боку держави частка використовуваного в РФ зарубіжного програмного забезпечення (ПЗ) може бути скорочена за три роки до 35-40%.

Таку думку висловив у розмові з кор. ТАСС голова Фонду інформаційної демократії, колишній заступник міністра зв'язку і масових комунікацій РФ Ілля Массух.

"Зараз залежність від іноземного ПЗ у нас становить 95%, це випливає зі звіту Мінкомзв'язку. Якщо знизити її відсотків до 35-40, це буде хороший результат. Якщо все правильно робити, то за три роки, думаю, це можна зробити без серйозних катаклізмів", - сказав Массух, підкресливши, що повністю відмовлятися від іноземного ПЗ не потрібно, але критичні компоненти "добре було б замінити".

Читайте такожРосія визнала, що не може колонізувати Місяць

"Замінити той же Oracle на базу даних російського виробництва - це питання одного року, не більше. Ніяких надзусиль для цього не потрібно. Той потенціал, який є у російських компаній, дозволяє впевнено планувати цю роботу", - вважає Массух. Крім того, на його думку, вітчизняним розробникам потрібно активніше використовувати можливості вільного програмного забезпечення, створеного за принципом відкритого коду, і застосовувати ці напрацювання у створенні власного ПЗ.

Читайте такожУ Росії створюють свою "Вікіпедію" без "необ'єктивності"

Для створення власного ПЗ (операційних систем, баз даних), на думку Массуха, достатньо було б не більше 4 млрд рублів в рік, заявлену головою Мінкомзв'язку цифру в 40 млрд рублів він вважає завищеною.

"Для того щоб створити в Росії електронний уряд з нуля, був потрібен 1 млрд рублів в рік, включаючи всі статті витрат. А тут - тільки софт. Для створення тих десяти компонентів, про які говорить міністр, досить вливання 100 млн на рік на кожний напрям", - вважає експерт.