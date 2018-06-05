На виставці у Дубаї чоловік із реактивним ранцем літав, наче у супергеройському фільмі (відео)
10:49, 05 червня 2018Наука та IT
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В своєму костюмі інженер вже встиг встановити й світовий рекорд зі швидкості – пролетів 100 метрів зі швидкістю 50 кілометрів на годину.
Річард Браунінг здійнявся у повітря наче супергерой / Скріншот відео ТСН
На виставці новітніх технологій у Дубаї презентували реактивний ранець.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, Річард Браунінг піднявся в повітрі немов супергерой, за допомогою спеціального костюму з реактивним ранцем. Приладдя, яке колишній військовий розробив самотужки, дозволяє літати у вертикальному положенні й контролювати рух руками.
В своєму костюмі інженер вже встиг встановити й світовий рекорд зі швидкості – пролетів 100 метрів зі швидкістю 50 кілометрів на годину.
На виставці новітніх технологій презентували реактивний ранець
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