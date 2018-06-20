Китайська компанія представила рекордно безрамковий смартфон

Смартфон Oppo Find X оцінений в 999 євро. Продажі почнуться з серпня.

Китайська компанія Oppo представила в Парижі флагманський смартфон Find X з унікальним висувним блоком камер.

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При цьому компанія Oppo відмовилася від використання вирізу в стилі iPhone X, передає Новое время з посиланням на The Verge. Найцікавішим аспектом дизайну Find X є його камера, яка повністю прихована, коли телефон вимкнений або додаток камери закрито. "Коли ви вмикаєте Find X і відкриваєте додаток для камери, вся верхня частина телефону рухається вгору і показує 25-мегапіксельну фронтальну камеру, систему сканування обличчя і 16-мегапіксельну + 20-мегапіксельну подвійну задню камеру. Закрийте програму - камери сховаються назад в корпус телефону", йдеться в описанні телефону.

Це не перший телефон з подібною технологією - минулого тижня Vivo анонсувала модель Notch-less Nex, у якій є спливаюча передня камера, але Oppo унікальна тим, що використовує цю систему як для передньої, так і для задньої камери. В Oppo розповіли, що камера може відкритися за 0,5 секунди.

Oppo Find X оснащується 6,4-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD + (2340 x 1080 пікселів) з співвідношенням сторін 19,5: 9. У телефону дійсно майже немає рамок: екран займає 93,8% площі передньої панелі.

Find X використовує процесор Qualcomm Snapdragon 845, має 8 ГБ оперативної пам'яті і пропонує до 256 ГБ вбудованої пам'яті. Смартфон обладнано акумулятором ємністю 3 730 мАг і підтримує технологію швидкої зарядки VOOC. Новинка працює під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo з оболонкою Color OS.

Ще однією особливістю гаджета є те, що у моделі Find X немає сканера відбитків пальців. Для розблокування смартфона потрібно використовувати або пін-код, або графічний ключ, або технологію розпізнавання обличчя. "Камери висуваються досить швидко, я не відчував, що це буде перешкоджати використанню пристрою в моєму повсякденному режимі", - зазначає журналіст The Verge, Ден Сейферт.