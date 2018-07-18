Ранні дитячі спогади можуть виявитися фальшивкою

Багато людей стверджують, що пам’ятають себе у віці від одного до двох років, але вчені кажуть, що так бути не може.

Якщо ваші перші спогади стосуються періоду до другого дня народження, тоді дуже вірогідно, що вони – фейк. Такого висновку дійшли дослідники з Університету Лондона, пише Daily Mail.

Як виявилося, близько 40% людей справді думають, що пам’ятають події, які трапилися з ними до дворічного віку. Але це помилка. Часто ці спогади фальшиві і сформовані мозком завдяки роздивлянню фотографій з ранніх років або ж на основі історій інших людей про них.

Вчені попросили 6641 добровольця розповісти про свій перший спогад. При цьому, була поставлена умова, щоб історія не була пов’язана з фотографіями чи родинними, родинними історіями чи будь-яким іншим стороннім джерелом інформації. Лише особистий досвід.

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Таким чином, вдалося встановити, що в середньому ранні спогади про дитинство сягали віку 3,24 роки. І, на думку вчених, це справжні спогади. Тому що в такому віці у людей формується інтелектуальна здібність запам’ятовувати.

Але 39% учасників дослідження, а це 2487 людей, стверджували, що пам’ятають себе і до дворічного віку. А 893 добровольця навіть наполягали, що їхні перші спогади стосуються першого року життя.

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«Ми попросили людей згади свій найперший спогад, який вони насправді пам’ятають, попросивши, щоб це не було пов’язано з сімейними історіями чи фотографіями. Коли ми подивилися на відповіді, то побачили, що учасники часто говорили про спогади, пов’язані з віком немовляти. Найчастіше ці спогади були пов’язані з дитячою коляскою. У таких людей ці спогади могли з’явитися після того, як хтось їм сказав: «У матері була велика зелена коляска». Особа уявила собі це. З часом фрагменти фантазії стають пам’яттю. І часто люди починають додавати якісь елементи, приміром іграшки на колясці. Важливо те, що людина навіть не підозрює, що ці її спогади фальшиві», - сказав професор Лондонського університету Мартін Конвей.