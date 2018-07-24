Політати як птах: винахідники представили літаючу дошку, яка розганяється до 150 км/год (відео)

Французька компанія Zapata Racing випробувала повністю автономну версію літаючої дошки.

При цьому ніяких крил - тільки спеціальна підставка, на якій закріплені чотири реактивні двигуни. Кожен реактив потужністю в 250 кінських сил.

Кріпиться Flyboard Air до ніг людини і може підніматися на запаморочливу висоту до 3 кілометрів.

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Flyboard Air може розвинути швидкість польоту близько 150 кілометрів на годину.

Запасу палива вистачає на 10 хвилин безперервного польоту.

Управляється літаюча дошка за допомогою пульта в руці пілота і нахилами ніг.

Комплект пристрою коштує близько 5 тисяч доларів.