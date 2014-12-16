У Шотландії працюють над створенням синтетичного життя

Дослідники розповідають, що вони розраховують на позитивні результати і сподіваються створити примітивне синтетичне життя на основі різних варіацій 225 хімічних компонентів.

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Експерти заявляють, що в даному експерименті вченим допоможе спеціальний 3D принтер і робот у вигляді крапель, де кожна крапля і буде синтетичним живим організмом, який буде складений з спеціального набору хімічних елементів. Дані "живі" краплі повинні будуть жити, і при цьому перетворювати хімічну енергію в кінетичну за інформацією Planet Today повідомляє Росбалт.

Один з учених даного дослідження повідомляє: "Нам вперше вдалося винайти спеціальну хімічну систему за межами біології. Біологічний розвиток став початком надзвичайно складних форм розвитку життя".