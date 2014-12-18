Сервіс таксі Uber збирається посилити перевірку водіїв

Сервіс для замовлення таксі зі смартфона Uber посилить вимоги до водіїв і введе нові методи для перевірки їхніх даних. Про це йдеться в офіційному блозі Uber, передає Lenta.ru.

Uber не володіє автомобілями і не приймає на роботу водіїв. Сервіс працює як онлайн-майданчик, що з'єднує водіїв з користувачами, як замовляють таксі зі смартфона. Компанія вирішила посилити перевірки після того, як одного з водіїв таксі, які співпрацюють з Uber, було заарештовано в Індії за підозрою в зґвалтуванні пасажирки.

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«У листопаді команда з безпеки Uber почала дослідження, щоб виявити ринки, які потребують великих вкладень. У 2015 році ми розробимо нові програми безпеки й активізуємо існуючі», - йдеться у блозі.

Однією з ініціатив Uber будуть дослідження і розробки у сфері біометричних даних та верифікації голосу, мета яких - розробити інструменти для розширеної перевірки водіїв. Крім того, сервіс має намір надати пасажирам спосіб миттєво зв'язатися з командою Uber та зі своїми близькими в екстреній ситуації.

З точки зору перевірки інформації про водіїв, Uber зазначає, що в багатьох країнах за межами США цей процес ускладнений. У той же час, компанія має намір впровадити технології перевірки водіїв по всьому світу, включаючи тести на детекторі брехні й вимоги додаткових даних до ліцензій на комерційну діяльність.

«Звичайно, ніяка перевірка попереднього досвіду не може передбачити майбутню поведінку, і ніякі технології поки не можуть запобігти поганій поведінці. Однак наш обов'язок - використовувати всі наявні інструменти», - кажуть в Uber.

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Нарешті, Uber планує поліпшити роботу служби підтримки клієнтів, зокрема, до команди приєднається колишній топ-менеджер Amazon Тім Коллінз. Крім того, стартап має намір створити команди у різних країнах світу, які будуть цілодобово приймати інформацію про інциденти під час поїздок.

Раніше влада Франції, Іспанії й Таїланду частково або повністю заборонили Uber вести операції в цих країнах, пояснюючи це недотриманням норм реєстрації і перевірки водіїв. Зберігається також заборона на роботу Uber в Нью-Делі, де стався інцидент з арештом водія.