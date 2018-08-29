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Facebook оголосив війну YouTube та запустив у всьому світі свою відеоплатформу Watch

18:26, 29 серпня 2018
Наука та IT
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Facebook Watch став доступним по всьому світу / Фото newsroom.fb.com

«Сьогодні ми робимо Facebook Watch доступним усюди, надаючи людям по всьому світу новий спосіб відкривати для себе прекрасні відео та спілкуватися з друзями, творцями та іншими шанувальниками», - наводяться в повідомленні слова глави підрозділу відео Фіджі Симо.

Відзначається, що кожен місяць більше 50 млн осіб у США дивляться відео на платформі Facebook.

Як пише РБК, соціальна мережа в серпні 2017 року анонсувала створення власного сервісу для перегляду серіалів і передач. Таким чином компанія мала намір розширити можливість користувачів дивитися і оцінювати відео. При цьому контент для сервісу Watch є ексклюзивним, а виробництво деяких шоу фінансується Facebook.

У червні 2017 року The Wall Street Journal дізналася, що компанія Facebook веде переговори з кіностудіями Голлівуду про виробництві оригінальних шоу. За даними видання, компанія була готова витратити на виробництво однієї серії $3 млн.

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Теги: #Facebook