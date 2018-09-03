Як у Бразилії рятували безцінні артефакти з головного музею країни під час жахливої пожежі (фоторепортаж, відео)

У музеї зберігалися понад 20 мільйонів експонатів, серед яких цінні артефакти з різних країн, однак що з цього вціліло, досі невідомо.

У Ріо-де-Жанейро в ніч на 3 вересня повністю згорів Національний музей Бразилії, який є найстарішим науковим закладом країни.

Читайте такожПожежа на Рівненщині ледь не зруйнувала Клеванський замок 15 століття (відео)

Загалом у будівлі зберігалися понад 20 мільйонів експонатів, серед яких цінні артефакти з різних країн, кістки динозаврів та метеорити. Що з цього вціліло, досі невідомо. Але на фото видно, що частину експонатів все ж вдалося врятувати завдяки зусиллям співробітників музею та рятувальників.

Втім, президент країни Мішел Темер вже констатував, що в результаті пожежі "двісті років роботи, досліджень та знань були втрачені".

Зазначимо, пожежа в будівлі Національного музею Бразилії виникла ввечері 2 серпня 2018 року і швидко охопила усі поверхи. Через що вона почалася, поки не встановили. Однак відомо, що співробітники музею не раз скаржилися, що будівля перебуває у напівзруйнованому стані, ще й фінансування урізають.

Водночас пожежні, які прибули на місце пожежі констатували, що пожежу не вдалося швидко ліквідувати через те, що найближчі до будівлі два гідранти просто не працювали, тож воду довелося доставляти з найближчого озера.

Національний музей Бразилії був відкритий в 1818 році королем Португалії Жоао VI у будівлі колишньої королівської резиденції.