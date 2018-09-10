У мережі показали фото бюджетної моделі iPhone

Попри спекуляції про те, що Apple може назвати бюджетну модель iPhone 9, смартфон отримав назву iPhone Xc.

За два дні до презентації Apple, на якій компанія покаже три нові iPhone, Apple Watch та інші новинки, стало відомо, як виглядатиме та яку назву отримає новий бюджетний iPhone.

Про це повідомляє Mashable.

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Попри спекуляції про те, що Apple може назвати бюджетну модель iPhone 9, смартфон отримав назву iPhone Xc.

Як і повідомлялося раніше, він має LCD дисплей, замість OLED, та екран довжиною 6,1 дюйма. На фото, викладених у Twitter користувачем Ben Geskin, можна побачити, що новинка буде доступна у трьох кольорах – червоному, білому та синьому. Помаранчевої версії, про яку інсайдери говорили раніше, на фото немає.

iPhone Xc (6.1” LCD) clones/dummy models in new colors. pic.twitter.com/RybRhE7XSO — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) September 6, 2018

Нагадаємо, презентація Apple відбудеться 12 вересня у Театрі Стіва Джобса в Купертіно, Каліфорнія. Протягом неї компанія, як очікується, покаже iPhone XS, iPhone XS Plus, iPhone Xc, Apple Watch та інші новинки.Під час заходу Apple також може презентувати нові iPad. Минулого тижня у Мережі з’явилися неофіційні рендери iPad Pro 12.9, на яких помітно, що планшет отримає надзвичайно тонкі рамки, гостріші, ніж у попередніх моделей, кути та позбудеться роз’єму для навушників.