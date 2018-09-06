ЗМІ дізналися ціни нових iPhone
12:03, 06 вересня 2018Наука та IT
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Цьогоріч компанія Apple представить нові моделі iPhone.
Ілюстрація REUTERS
На осінній презентації компанії Apple будуть представлені три нові смартфони — iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone, а також інші пристрої.
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У деяких ЗМІ вже з'явилася інформація щодо їхньої вартості для Європи. Так, за даними німецького порталу Macerkorf, ціни на iPhone складуть:
- iPhone 9 - 799 євро;
- iPhone XS - 909 євро;
- iPhone XS Plus — 1149 євро.
Зазначається, що вказана вартість - базових моделей з об'ємом пам'яті 64 ГБ.
Згідно з інсайдерською інформацією, доплата за iPhone з 256 ГБ пам'яті складе 170 євро.
Раніше в мережі з'явилися промо-фото нових смартфонів від компанії Apple, які, ймовірно, отримають назву iPhone XS.
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