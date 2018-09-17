У жовтні українці зможуть побачити відразу два зорепади

Українці зможуть побачити зорепад Драконіди і Оріоніди.

Відразу два видовищних астрономічних явища зможуть побачити українці у жовтні - зорепад Драконіди і Оріоніди.

Так, зорепад Драконіди діє на початку жовтня, максимальне число метеорів спостерігається 8-10 жовтня. Спостерігати його краще за все в передранкові години в районі з ясним темним небом.

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Зорепад Оріоніди отримав свою назву по імені сузір'я Оріон, в якому знаходиться область вильоту метеорів (блискучий) – вище і лівіше яскравою помаранчевої зірки Бетельгейзе. Оріоніди – швидкі білі метеори, які залишають сліди. Іноді серед них зустрічаються і різнокольорові: червоні, синьо-зелені, жовті та помаранчеві.

Потоки метеорів почнуться 02 жовтня, а завершаться – 07 листопада. Пік активності зазвичай припадає на 21 жовтня, коли число падаючих метеорів досягає близько 20-ти в годину. Швидкість метеорів становить 66 км/с, середня яскравість метеорів близько +2,5 m зоряної величини, але зустрічаються і більш яскраві.

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