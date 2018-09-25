Британський математик заявив про рішення "завдання тисячоліття"

Гіпотеза про розподіл нулів дзета-функції була сформульована математиком Бернгардом Ріманом в 1859 році, і до появи Статті ніхто не міг її довести.

Математик Майкл Атья представив «простий доказ» гіпотези Рімана. Її доказ входить в список «завдань тисячоліття», за рішення яких можна отримати мільйон доларів.

Це відбулося під час конференції Heidelberg Laureate Forum у Гейдельберзькому університеті.

«Вік» гіпотези Рімана - 159 років. Довести її зміг професор Единбурзького університету лауреат безлічі математичних премій і член кількох академій Майкл Атья. Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті конференції.

Гіпотеза про розподіл нулів дзета-функції була сформульована математиком Бернгардом Ріманом в 1859 році, і до появи Статті ніхто не міг її довести. Вона стала однією з «завдань тисячоліття», за вирішення якої обіцяна винагорода в один мільйон доларів.

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Довідка. Прості числа — це ті, які діляться лише на одиницю і саме на себе. До простих чисел належать 2, 3, 5, 7, 11 і так далі. Люди не знайшли будь-якої закономірності в тому, як прості числа розподілені серед натуральних.

Проте німецький математик Бернгард Ріман запропонував точну формулу для кількості простих чисел, що не перевищують заданої величини. Цю функцію називають дзета-функцією Рімана. Гіпотеза Рімана стверджує, що всі нетривіальні нулі дзета-функції лежать на прямій лінії.

Гіпотезу Рімана вже перевірили для перших 10 000 000 000 000 рішень. Правда, з математичної точки зору 10 трильйонів прикладів підтверджень не замінюють повний доказ, тому завдання залишається невирішеною. За доказ гіпотези інститут Клея готовий виплатити мільйон доларів, а за публікацію контрприкладу — лише деяку частину від цієї суми.