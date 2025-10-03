У місті досі усувають наслідки негоди, розпочато кримінальне провадження.

Під час зливи, яка 30 вересня затопила Одесу, загинула 23-річна співробітниця Одеської ОВА Надія Мішей. Як розповідали очевидці та сусіди, її унесло потоком води.

Як пояснили в обласній адміністрації, про особу загиблої повідомляється лише сьогодні, бо не хотіли турбувати батьків Надії.

"З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель нашої колеги — 23-річної працівниці Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної адміністрації Надії Мішей", - йдеться у повідомленні ОВА.

За словами посадовців, під час негоди після 19.00 вівторка, 30 вересня, вона перестала виходити на зв’язок.

"Інформація про зникнення поширювалася в соціальних мережах. Дякуємо всім, хто відгукнувся і намагався допомогти у пошуках... Тіло дівчини було знайдено у провулку Сергія Ейзенштейна (Київський район міста – УНІАН). З поваги до батьків Надії, які перебували за кордоном, ми повідомляємо про цю втрату лише тепер", - йдеться у повідомленні ОВА.

Загибель Юлії Нефьодової

Також стало відомо, що під час негоди на вулиці Балківській загинула ще одна молода жінка - Юлія Нефьодова. У соцмережах з посиланням на чоловіка Юлії пишуть, що вона залишила машину на розі зі спуском Степана Олійника, бо далі проїхати не могла. Жінка пройшла лише 20 метрів, її "змило" водою і вона, вірогідно, захлинулася у потоці.

Буквально за дві хвилини до того вона спілкувалася з чоловіком, який потім чотири години самостійно її шукав.

Юлія була мамою семирічного сина.

Ліквідація наслідків

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, в Одесі продовжується ліквідація наслідків стихії. Рятувальні, комунальні та енергетичні служби працюють цілодобово. Станом на сьогодні, 3 жовтня, зафіксовано понад 800 пошкоджених домівок – близько 500 багатоповерхівок та 300 приватних будинків. За даними Кулеби, вже відведено майже 900 тис. кубометрів води, вивезено 147 тонн сміття, розібрано 13 пошкоджених будівельних конструкцій.

"Захисні споруди повертають у готовність. Воду викачали вже з усіх затоплених укриттів, зараз вони просушуються та готуються для використання. Частина міста залишається без електропостачання… По області відкрились більше 200 пунктів незламності, де люди зможуть підзарядити пристрої та зігрітися", - стверджує Кулеба.

До ліквідації наслідків залучено майже 3 тисячі людей і близько 660 одиниць техніки. Додатково в Одесу прибули підрозділи з інших регіонів.

Міська влада обіцяє фінансову підтримку

Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, родинам загиблих буде надано фінансову підтримку - по 100 тисяч гривень. За його словами, наразі офіційно відомо про 9 загиблих, причина смерті ще двох осіб, які знайдені після зливи, встановлюється.

Власникам постраждалих квартир також відилять кошти - до 87,5 тисяч гривень, а приватних будинків — до 190 тисяч гривень.

Міський голова уточнив, що у місті пошкоджено 868 будинків, з них 582 — багатоквартирні будинки, в яких постраждало 723 квартири. Відкачування води потребують ще 30 будинків, з них 14 — приватні. Потреба в заміні газових котлів становить 70 одиниць різних моделей. За попередніми розрахунками, загальна сума необхідних витрат перевищує 130 мільйонів гривень.

Розслідування триває

Як повідомили УНІАН у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, за фактом можливої службової недбалості відкрито кримінальне провадження.

Наразі перевіряється, чи були порушення у діях співробітників Одеської міської ради, окремих структурних підрозділів, інших структур. Зокрема, йдеться про можливе неналежне утримання дренажної системи у місті і невжиття необхідних заходів для водовідведення.

"Одеська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила загибель людей)", - пояснили у пресслужбі.

Наслідки зливи 30 вересня в Одесі

Нагадаємо, в Одесі 30 вересня сталася жахлива злива – менш ніж за добу випало 94 мм осадків. Місто затопило водою, у деяких місцях її рівень піднявся на кілька метрів. Брудні потоки, що мчали вулицями, збивали людей з ніг. Загинуло багато людей, серед яких була родина переселенців – четверо дорослих та дитина. Також загинула 38-річна співробітниця "Укрзалізниці".

