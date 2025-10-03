Зелену цибулю відпускають вже по 180 гривень за кілограм.

В Україні наприкінці робочого тижня змінилися ціни на деякі ходові овочі та фрукти. Зелена цибуля на "Столичному ринку" за цей тиждень здорожчала майже вдвічі. Якщо в понеділок овочем торгували по 100 гривень за кілограм, то тепер він коштує вже 180. Про це свідчать дані на сайті ринку.

Три тижні тому цибуля коштувала дещо менше – 150 грн/кг, після чого здешевшала на 50 грн.

В ціновому ж еквіваленті найбільше за тиждень додала лохина. Її продають зараз за 350 грн/кг, що на 130 гривень більше, ніж в середу. Загалом ціна ягоди трималася трохи вище 200 гривень майже два тижні.

На 50 гривень у порівнянні з середою здорожчала і полуниця, до 250 грн/кг. А от малина – єдина ягода, ціни на яку знизилися. Хоча і коштувала вона чимало – 420 грн/кг. На нових цінниках вже інші цифри – 350 грн/кг.

Серед овочів на 10 гривень здорожчали кабачки, до 40 гривень за кіло. На 8 гривень з середи виросла ціна на цвітну капусту – зараз вона коштує 43 грн/кг. Втім, ціна на цей овоч в понеділок і протягом попереднього тижня була ще вищою – 45 грн/кг.

По дві гривні додали в ціні одночасно і пекінська капуста, і перець Білозірка – з 33 до 35 гривень за кілограм. Рівненські огірки здешевшали на 5 гривень з середи і на дві гривні з понеділка. Зараз вони коштують 45 гривень за кіло.

У порівнянні з понеділком, на одну гривню подешевшала картопля. Попередня ціна трималася протягом кількох тижнів, нова становить 12 грн/кг.

Ціни на овочі та фрукти в Україні - останні новини

В той час як ціни на зелену цибулю б’ють рекорди, не відстає від неї і цибуля ріпчаста. Нинішні ціни на цей овоч в Україні оновили чотирирічний мінімум. Це пов’язано з непридатністю зібраного врожаю до тривалого зберігання.

Щодо картоплі, то її врожай в цьому році має бути кращим за минулорічний на 10-15%. Виробники кажуть, що поки об’єктивних підстав до зростання цін на картоплю немає. Втім, все може змінитися в тому разі, якщо погода в Україні різко погіршиться на тривалий період.

