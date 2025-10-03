Вона замінить антишпигунські плівки, обмежуючи кути огляду екрана для тих, хто дивиться на нього збоку.

У дисплей прийдешнього флагмана Galaxy S26 Ultra від Samsung буде вбудовано захист, який блокує зображення під певними кутами. Про це пише видання GSMArena і ділиться скріншотами, на яких показано меню з налаштуваннями цієї нової функції.

Privacy Display працюватиме майже так само, як "антишпигунські" плівки та скло, які можна наліпити на екран, обмежуючи кути огляду екрана смартфона, щоб сторонні люди не бачили зайвого.

Судячи зі скріншотів, власники "Ультри" зможуть активувати опцію "Автоматична конфіденційність", після чого Privacy Display буде сама запускатися, коли це потрібно. Наприклад, у людних місцях, транспорті, ліфті тощо.

Також буде режим "Максимальна конфіденційність", у якому екран додатково приглушує яскравість, щоб ще складніше було роздивитися дані зі сторони.

Очікується, що "антишпигунський" дисплей буде ексклюзивом Samsung Galaxy S26 Ultra, а молодші Galaxy 26 залишаться без цієї фішки. Представлять нові смартфони на початку 2026 року. Тоді ж вийде стабільна версія One UI 8.5.

За чутками, Galaxy S26 Ultra отримає нову OLED-матрицю M14, яка "встановить новий стандарт для смартфонів". Вона запропонує вищу яскравість без відблисків, але нижче енергоспоживання.

Раніше в мережі з'явилися якісні рендери Galaxy S26 Ultra. Заокруглені кути і перероблений блок камер, мабуть, стануть головними змінами в зовнішньому вигляді майбутнього флагмана.

