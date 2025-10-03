Раніше РФ вже демонструвала Су-75, однак фахівці вважають, що фото з’явилося не на порожньому місці.

Оприлюднене фото демонструє російський Су-75 Checkmate поруч із Су-57, що є доволі рідкісним явищем. На фотографію звернув увагу портал Army Recognition.

Зображення почали поширювати у соціальних мережах на початку жовтня.

"Перший побудований в Росії винищувач Су-75 засвітився на фото", - пише російська пропаганда.

Дехто з блогерів припустив, що фото було зроблено вже доволі давно.

Хай там як, фотографія з’явилася не на порожньому місці. Це демонстрація того, що проєкт, який давно викликає сумніви щодо термінів і фінансування, все ще "‎живий"‎.

Судячи з фото, на якому видно інфраструктуру і персонал, програма може бути націлена на реальні випробування, а не тільки на демонстрацію і рекламу.

Звісно, одне фото не може підтвердити підготовку до справжніх льотних випробувань, але воно узгоджується із раніше представленою інформацією щодо можливого першого польоту винищувача, який повинен відбутися вже скоро.

Також фотографія принаймні частково підтверджує тезу щодо можливої інтеграції Су-75 і Су-57.

Су-75 Checkmate - що відомо

Су-75 є проєктом російського малопомітного багатофункціонального винищувача п'ятого покоління, створеним в ОКБ імені П. О. Сухого. Повідомлялося, що літак розробляється як ініціативний проєкт для можливого експорту.

Сам винищувач був представлений у липні 2021 року на авіасалоні МАКС-2021. У листопаді 2023 року ексголова російського Мінпромторгу Денис Мантуров заявив, що перший дослідний зразок винищувача Checkmate може бути створений до кінця 2025 року.

Льотні-технічні характеристики літака достовірно невідомі. Передбачається, що він отримає один двигун АЛ-41Ф1, а бойове навантаження буде становити близько 7500 кг. Ймовірна максимальна швидкість винищувача - 2200 км/год.

Як вже зазначалося, фахівці скептично оцінюють проєкт, зазначаючи, що після вторгнення в Україну у 2022 році російська оборонка зіткнулася зі зміною пріоритетів. Сьогодні Checkmate далеко не на першому місці за важливістю для росіян. Крім того, експерти пояснили, чому російський Су-75 може не піднятись в небо.

Також експерти вважають, що літак нікому не потрібен на зовнішньому ринку.

