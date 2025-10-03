У США зараз "повний шатдаун", який означає фактичну заморозку всіх урядових процесів, зокрема, й питання зброї для України.

У США не змогли погодити бюджет на наступний фінансовий рік, який стартував 1 жовтня, тому уряд країни частково призупинив роботу. Як пояснюють експерти Defense Express, це так званий "повний шатдаун", оскільки він охоплює всі державні органи та передбачає відправку абсолютної більшості працівників всіх служб та відомств у неоплачувані відпустки.

Це означає, що на робочих місцях мають залишитись лише ті посадовці, від роботи яких залежить життєво важливі державні функції, а більша частка урядової діяльності заморожується чи сповільнюються. Зокрема, це стосується перемовин щодо озброєння для України – через відсутність людей, які будуть готувати всі необхідні папери, пояснюють аналітики.

Скільки може тривати такий шатдаун

Як зазначають експерти, з 1976 року, коли він став можливим через зміни у законодавстві, було 27 шатдаунів, і з них лише 3 були "повними". При цьому тривалість таких "шатдаунів" ніяк не регламентована.

"Самий тривалий "повний шатдаун" був з 1 по 17 жовтня 2013 року, 16 діб, за президенства Барака Обами через закон про доступне медичне обслуговування. За приблизними оцінками це коштувало 2-2,5 млрд доларів бюджету та до 6 млрд доларів економічних втрат", - йдеться у статті.

Водночас за першої каденції Дональда Трампа відбувся найдовший частковий шатдаун - через питання фінансування "стіни" на кордоні з Мексикою. Він тривав з 22 січня 2018 по 25 лютого 2019 року. Цей шатдаун фактично не торкнувся більшої частки посадовців, 420 тисяч продовжили працювати, включно з усіма безпековими службами та відомствами. Але 380 тисяч посадовців з більшості цивільних відомств на 35 днів пішли у відпустку.

Шатдаун у США - що відомо

1 жовтня у США настав шатдаун, коли Конгрес не встиг ухвалити законопроєкт про фінансування уряду до початку нового фінансового року. Це стало третім припиненням роботи федеральних установ при президенті Дональді Трампі.

ЗМІ зазначали, що через шатдаун заморожені українсько-американські переговори про постачання зброї. Сотні тисяч федеральних службовців відправлені у відпустку, і зустрічі з українськими представниками зірвалися.

