Передзавантаження буде відкриватися за п'ять днів до релізу через зашифровану збірку.

Epic Games Store реалізував можливість попереднього завантаження ігор – базову фічу, яка давно стала стандартом для цифрових майданчиків. Тепер власники передзамовлених ігор зможуть завантажувати їхні дистрибутиви за п'ять днів до релізу, щоб почати грати одразу після виходу.

Повідомлення про введення затребуваної функції з'явилося на форумі Epic Games Store ще 30 вересня, але на нього звернули увагу тільки зараз.

Терміни початку попереднього завантаження визначають самі розробники ігор. Відкрити його можна не більше ніж за 5 днів до релізу гри, але мінімальний проміжок між релізом і початком завантаження не регламентований.

Відео дня

На впровадження цієї функції у Epic Games Store пішло майже сім років. Магазин запрацював у грудні 2018 року, і донедавна завантажити гру в EGS можна було лише після її офіційного виходу.

Epic Games довгий час робила ставку на щедрі щотижневі роздачі безкоштовних ігор і ексклюзивні релізи на кшталт Alan Wake II, інвестуючи в них величезні кошти. Однак через роки роботи цієї стратегії компанія, ймовірно, готова перемикнути увагу на розвиток самої платформи та її функціональності.

У EGS прямо зараз проходить роздача двох ігор: кооперативної "виживалки" від першої особи Nightingale та екшен-платформера Gravity Circuit у стилі ігор 80-х.

Тим часом Steam ділився статистикою, яка ПК-збірка найпопулярніша у гравців. На перше місце серед відеокарт вирвалася мобільна RTX 4060, а процесори AMD і Windows 11 набирають популярність.

Вас також можуть зацікавити новини: