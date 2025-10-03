За словами Геннадія Рябцева, після попередніх російських атак газовидобуток відновлювався швидко.

Росія здійснила найбільш масштабну атаку на газовидобувну інфраструктуру НАК "Нафтогаз України", повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

За його словами, постраждали газовидобувні обʼєкти на Харківщині та Полтавщині.

"Це був комбінований удар, в якому застосовано 35 ракет, зокрема суттєва кількість балістичних і 60 дронів. Частину вдалося збити. На жаль, не всі", - зазначив Корецький.

Очільник держкомпанії додав, що внаслідок цієї атаки, значна частина обʼєктів газовидобутку пошкоджена, і деякі руйнування критичні.

"Фахівці компанії разом з ДСНС України та іншими службами працюють на місці. Триває ліквідація наслідків удару", - зазначив Корецький.

Коментуючи черговий удар РФ по об’єктах газовидобутку, енергетичний експерт Геннадій Рябцев звернув увагу на необхідність захисту об’єктів критичної газової інфраструктури, що дозволить зменшити обсяги імпорту "блакитного палива".

"Чим швидше цей захист (об’єктів газовидобутку, - УНІАН) буде реалізований, тим оптимістичніше буде виглядати прогноз (чи вистачить обсягів імпорту газу, - УНІАН)", - зауважив експерт у коментарі УНІАН.

Рябцев додав, що після попередніх російських атак газовидобуток вдавалося відновити протягом тижня.

Атаки РФ на газову інфраструктуру України - останні новини

Росія продовжує систематично атакувати газову інфраструктуру України. 22 липня голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив про масовану дронову атаку по українській газовій інфраструктурі.

За оцінками енергетичного експерта Олександра Харченка, Україна втратила щонайменше 500 мільйонів кубометрів газу власного видобутку через російські атаки. Через атаки РФ Україна була змушена збільшити імпорт "блакитного палива".

Станом на 18 вересня Україні для того, аби пережити зиму, потрібно купити газу на 1 мільярд доларів.

