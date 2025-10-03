У разі будь-якої навіть найменшої поломки доведеться купувати нові навушники.

Фахівці популярного ресурсу iFixit, що спеціалізується на ремонті різної електроніки, оцінили ремонтопридатність нових навушників AirPods Pro 3. На жаль, власникам у разі поломки новинки сподіватися особливо нема на що – відремонтувати їх навряд чи вийде.

0 балів з 10 за шкалою ремонтопридатності - такі суворі "вироки" iFixit виносить рідко. Яблучні безпровідні навушники назвали одними з найменш неремонтопридатних і неекологічних продуктів, який тільки можна купити.

Через особливості конструкції розібрати навушники без шкоди зовнішньому вигляду неможливо. Усе через щільне розміщення різних елементів у межах компактного корпусу і не тільки. Apple з найпершого покоління AirPods застосовує вклеєні акумулятори і продовжує дотримуватися цього рішення. Через це процес заміни батареї виявляється настільки трудомістким, що більшість незалежних майстерень навіть не беруться за подібний ремонт. Водночас Samsung, Sony та інші виробники вже розв'язали цю проблему у своїх навушниках.

Що стосується інших компонентів, наприклад, мікрофон і динамік, то їх замінити теж навряд чи вийде, адже навушники доведеться ламати, щоб пробратися далі батареї. Таким чином, AirPods Pro 3 – це "одноразові" навушники, йдеться в огляді iFixit.

При цьому повнорозмірні AirPods Max більш придатні до ремонту – у них 6/10 балів за ремонтопридатністю від iFixit.

Нагадаємо, на осінньому заході Apple анонсувала нові AirPods Pro. Навушники отримали вдвічі потужніше шумозаглушення і сенсор пульсу для спортивної статистики. Також обіцяють автономність до 8 годин у кожному навушнику.

Раніше цього місяця бренд Nothing представив недорогі повнорозмірні навушники з батареєю на 100 годин. У мережі новинку називають "убивцею" AirPods Max через хороше співвідношення ціни та якості.

