Єгипет приваблює туристів великою кількістю стародавніх місць і природних чудес, від гробниць і храмів на Нілі до підводного світу Червоного моря. Однак ця країна також може бути непростим місцем для жінок-мандрівниць, особливо тих, хто подорожує наодинці.

Тревел-журналістка Лорен Кіт із власного досвіду поділилася з Lonely Planet шістьма важливими порадами, що можуть стати в пригоді мандрівницям, які бажають максимально комфортно дослідити Єгипет.

1. Організована екскурсія чи самостійна поїздка?

Лорен констатує, що Єгипет не дуже добре підготовлений для самостійних мандрівників – від відсутності вказівників на стародавніх об'єктах до переповненого громадського транспорту, що може бути повільним і складним у користуванні для тих, хто не розмовляє арабською. Тому тим, хто вперше відвідує країну, вона рекомендує записатися на екскурсію з досвідченим гідом. Водночас у Єгипті вже є сервіси, які пропонують жінкам тури або поодинці, або винятково в жіночих групах. Однак варто бути готовими, що такі тури будуть дорожчими.

Більш досвідченим і безстрашним туристкам, які бажають зійти з уторованих доріг, Лорен радить додати кілька додаткових днів на початку або наприкінці поїздки, наприклад, у Каїрі, Луксорі та Асуані, щоб, спершу побувавши на організованій екскурсії та вивчивши місцевість, бути краще підготовленими до самостійного вибору транспорту та складання планів.

2. Який одяг обрати жінкам-мандрівницям у Єгипті?

"Навіть якщо ви бачите інфлюенсерів біля пірамід Гізи або в Долині царів, які поводяться інакше, скромність у Єгипті обов'язкова. Одягайтеся шанобливо, прикриваючи коліна, зону декольте і плечі. Абайю (розпашна сукня, схожа на халат) або хустку надягати не обов'язково, якщо ви не відвідуєте мечеть. Перед входом до мечеті переконайтеся, що ви закриті до щиколоток і зап'ясть, і візьміть із собою хустку, щоб покрити голову. Якщо у вас немає своїх хусток, їх часто можна взяти напрокат у мечетях", – радить досвідчена мандрівниця.

3. На чому краще жінкам пересуватися Єгиптом?

Лорен зазначає, що додатки для замовлення поїздок, як-от Uber, Careem та InDrive, роблять поїздки єгипетськими містами легкими та позбавляють необхідності торгуватися з таксистами. При цьому за допомогою таких застосунків туристки можуть повідомити своє місце розташування друзям і родині для більшого спокою.

"Незалежно від того, який тип таксі ви оберете, завжди сідайте на заднє сидіння", – додає вона.

При цьому, за її словами, в каїрському метро є вагони тільки для жінок, які, як правило, менш переповнені, ніж змішані вагони. В інших видах громадського транспорту краще намагатися сідати поруч із жінкою.

Також вона радить уникати поїздок у годину пік: "Мікроавтобуси, сплющені, як сардини, які курсують єгипетськими містами, можуть стати улюбленим місцем для домагань, і ви мало що можете зробити, щоб уникнути чиєїсь уваги".

4. Де жінкам-мандрівницям найкраще жити в Єгипті?

Лорен зазначає, що, крім захищених курортних готелів, у Єгипті вистачає пристойних бюджетних варіантів розміщення, особливо в Каїрі, Луксорі та Асуані, де є хороші хостели. Однак вона також радить бути обережними з деякими недорогими готелями, які можуть виявитися сумнівними. Щоб уникнути неприємних ситуацій, перед бронюванням варто добре вивчити путівники та відгуки в інтернеті.

Проте все ж куди спокійніше буде проживати в готелях міжнародних мереж, які дедалі активніше представлені в Каїрі, Луксорі, Хургаді та Шарм-ель-Шейху.

5. Чи безпечні прогулянки Єгиптом після настання темряви?

"Спекотний пустельний клімат Єгипту перетворив більшу частину країни на опівнічників, тож у таких містах, як Каїр і Луксор, на вулицях до пізньої ночі вирує життя: пари, сім'ї та друзі виходять на вулиці до пізньої ночі, особливо під час священного місяця Рамадан, коли мусульмани постять від світанку до заходу сонця. У жвавих районах Каїра, таких як центр міста, Замалек і Геліополіс, зазвичай безпечно перебувати після настання темряви. Тут також зосереджена найбільша кількість барів і нічних клубів", – зазначає Лорен.

При цьому вона радить уникати барів і ресторанів, де серед клієнтів лише чоловіки, а натомість обирати заклади, де за столиками сидять суто жіночі або змішані компанії.

6. Як часто жінки в Єгипті зазнають домагань?

"На жаль, у Єгипті мандрівниці часто зазнають домагань, зазвичай на вулиці, з боку чоловіків, які кричать "котячим криком" або хтиво дивляться. Скромний одяг (прикриті плечі та коліна) допомагає впоратися з цим, але не виключає повністю. Найкращий спосіб впоратися з криками і пильними поглядами – ігнорувати їх і продовжувати йти. Хоча така поведінка дратує, вона, як правило, не становить загрози і не призводить до подальшого загострення. Серйозніші домагання, такі як стеження або чіпляння в багатолюдних громадських місцях, можуть мати місце, але трапляються рідше", – ділиться досвідом Лорен.

При цьому значно серйознішу загрозу в Єгипті, за її словами, становлять продавці сувенірів, часто в "долині торговців" на пішохідній стежці до стародавніх місць, а також таксисти, капітани круїзних човнів чи власники тварин, які пропонують покататися на своїх верблюдахах або конях у Гізі та Луксорі.

"Майте на увазі, що якщо ви виявите хоч найменший інтерес або візьмете щось із полиці, продавців буде складно позбутися, і вони можуть почати слідувати за вами, якщо торгівля йде мляво. Якщо ви не зацікавлені й ігнорувати їх не представляється можливим, будьте прямолінійні та скажіть "ні". Соціальний тиск може відчуватися величезним, але відстоювати те, чого ви хочете (або, найімовірніше, не хочете), не є грубістю або чимось неправильним", – попереджає вона.

Загалом, за словами Лорен, плюси в Єгипті, безумовно, переважують мінуси для жінок-туристок.

Інші корисні поради жінкам-туристкам

