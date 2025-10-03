З перебоями в польотах можуть зіткнутися навіть ті пасажири, чиї рейси не приземляються у Франції.

Авіапасажирів, які прямують до Франції або пролітають над її повітряним простором у жовтні 2025 року, попередили про загрозу серйозних перебоїв в авіаперевезеннях через чотириденний страйк французьких авіадиспетчерів.

Як пише Express, Національна профспілка авіадиспетчерів (SNCTA) підтвердила, що страйк розпочнеться вранці 7 жовтня і триватиме до закінчення нічного чергування 10 жовтня. Суперечка пов'язана з оплатою праці: представники профспілки стверджують, що її зростання не встигає за інфляцією.

При цьому очікується, що страйк призведе до масових затримок і скасувань рейсів не тільки всередині самої Франції, а й тисяч перельотів через французький повітряний простір до таких пунктів призначення, як Іспанія і Португалія. Таким чином, з перебоями в польотах можуть зіткнутися навіть ті пасажири, чиї рейси не приземляються у Франції.

Видання нагадує, що схожий страйк раніше цього літа, 3-4 липня 2025 року, призвів до скасування понад 1500 рейсів, зачепивши понад мільйон пасажирів і обійшовшись авіакомпаніям приблизно у 120 мільйонів євро. Спочатку ще один страйк було заплановано на 18 вересня, але його відклали після відставки уряду прем'єр-міністра Франсуа Байру.

Також SNCTA закликав членів іншої профспілки, UNSA-ICNA, приєднатися до страйку, однак вона публічно відкинула ескалацію, звинувативши SNCTA в непослідовності та підриві довіри.

Водночас президент французької авіаційної лобістської групи Паскаль де Ісагірр розкритикував рішення про страйк, назвавши його "незрозумілим", з огляду на те, що нову трирічну угоду з авіадиспетчерами підписали менш ніж рік тому. Він також попередив, що масштаб збоїв цього разу може виявитися "ще більш значним", ніж у липні.

Зі свого боку авіакомпанії вже готуються до наслідків нового страйку. Зокрема, найбільший бюджетний перевізник Європи Ryanair випустив попередження для пасажирів і знову закликав Європейську комісію вжити заходів для захисту прольотів під час страйків диспетчерів.

При цьому генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі попередив, що наступного тижня через страйк профспілки авіадиспетчерів у Франції можуть бути зірвані рейси 100 тисяч пасажирів, пише Sky News.

За його словами, у перші два дні страйків Ryanair очікує, що її попросять скасувати близько 600 рейсів, причому майже всі вони будуть прольотами над територією країни.

"Це близько 100 тисяч пасажирів, чиї рейси будуть безпідставно скасовані в наступну середу і четвер. Наразі ми виконуємо близько 3500 рейсів щодня, близько 900 з них перетинають французький повітряний простір і близько двох третин з них, близько 600 рейсів, скасовуються щодня, коли відбувається страйк авіадиспетчерів", – сказав він, додавши, що найбільше від таких страйків страждають британські пасажири через географічну близькість до Франції.

Водночас він визнав право французьких робітників на страйк, але заявив, що Євроконтроль, який підтримує управління повітряним рухом по всій Європі, може втрутитися, щоб контролювати повітряний простір і забезпечувати виконання рейсів.

"Це не зупинить страйк французів, у них є право на страйк, і ми це визнаємо, але вони повинні скасовувати місцеві рейси у Франції, а не рейси з Великої Британії до Іспанії або з Італії до Ірландії. Це фундаментальне порушення єдиного ринку", – сказав він.

Також О'Лірі закликав постраждалих пасажирів скаржитися на будь-які перебої в роботі міністрам транспорту та Європейській комісії, використовуючи спеціальний веб-сайт авіакомпанії ATCruinedourholiday.com.

Пасажирам рекомендується перевіряти статус своїх рейсів у авіакомпаній за 48 годин до вильоту і завантажувати додатки авіакомпаній для отримання актуальної інформації.

Мандрівникам також слід бути готовими до тривалого очікування в аеропортах і враховувати, що залізничні та автобусні перевезення можуть зіткнутися з високим попитом, оскільки пасажири, які опинилися в скрутному становищі, шукають альтернативні маршрути.

Інші загрози авіаперельоту в Європі

Як раніше повідомляв УНІАН, в останні кілька тижнів аеропорти Європи все частіше зазнають нальотів невідомих дронів, через що страждають і пасажирські перевезення.

Зокрема, наприкінці вересня з цієї причини кілька разів закривалися аеропорти в Данії, а в ніч із 2 на 3 жовтня довелося переривати роботу аеропорту Мюнхена, другого за величиною в Німеччині.

