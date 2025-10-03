Російські військові на цьому напрямку більш підготовлені, але це відчувається лише у стрілковому бою.

Сили оборони України користуються погодними умовами, щоб покращувати своє становище на Покровському напрямку. Про це в етері "24 Каналу" розповів Микола Гриценко – молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону Сила свободи бригади "Рубіж" Нацгвардії.

"Робиться ставка на погану погоду, погану видимість. І саме під такі умови проводяться всі просування наших сил. У нас постійно є задача з просування вперед, ми постійно її виконуємо в повному обсязі. Заходимо в нові села, виявляємо противника і знищуємо його. Всі ці заходи проводяться з дуже детальною підготовкою, вивченням всіх маршрутів противника по небу, всіх його засобів ураження, де точки зльоту, для максимальної безпеки у просуванні наших хлопців", – сказав Гриценко.

Також він відреагував на інформацію про те, що РФ перекидає свої елітні підрозділи в район Покровська. За словами бійця, такі російські військові більш підготовлені, але це відчувається лише у стрілковому бою.

"Вони вміють пересуватися, прикривати одне одного, це відчувається. А коли я бачу з дрона і заношу на них якийсь скид – це не відчувається, так само розлітаються. Нещодавно ми взяли полоненого, який вказував, що їхня група була 10 військових, у яких був маршрут – 6 були знищені нашими бомберами, 1 загубився, двоє підірвалися на мінуванні й один зміг дійти до наших позицій. Побачив наших воїнів, підняв руки. Тобто зі 100% лише 10% доходять до лінії боєзіткнення", – додав Гриценко.

Ситуація в районі Покровська: важливі новини

Раніше речник ОСУВ "Дніпро", підполковник Віктор Трегубов заявив, що росіянам ймовірно доведеться "відповзти" від Покровська в осінньо-зимовий період. Він пояснює це тим, що просочуватися в місто росіянам у найближчі тижні стане складніше через опале листя, яке дозволяло окупантам маскуватися.

Про те, що погодні умови змінюють плани росіян в районі Покровська розповів і офіцер бригади "Рубіж" Володимир Черняк. За його словами, погода вносить зміни як у можливість швидкого пересування, так і з точки зору застосування дронів. А всі тактики РФ в районі Покровська були підвʼязані до теплої погоди.

