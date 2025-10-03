Передбачається, що дрони перелетіли з Бельгії через кордон до Німеччини.

Над територією Бельгії вперше помічені невідомі дрони. Як пише VRT, Міноборони Бельгії повідомило, що 15 дронів було помічено близько 2 години вночі в п'ятницю над військовою базою в Ельзенборні, на сході провінції Льєж.

База розташована за кілька кілометрів від кордону з Німеччиною і займає площу 28 км². Це армійський навчальний табір з охоронюваною зоною, на якій проводяться навчання зі стрільби.

Видання зазначає, що дрони були помічені "випадково", оскільки в цей час на базі проходили випробування системи виявлення дронів. Передбачається, що дрони перелетіли з Бельгії через кордон до Німеччини, де їх також бачила поліція міста Дюрен.

Звідки взялися дрони і хто ними керував, поки невідомо. Бельгійські військові розслідують інцидент.

Дрони над країнами Європи

У ніч на 3 жовтня аеропорт Мюнхена в Німеччині призупиняв польоти після виявлення кількох невідомих дронів, постраждали тисячі пасажирів. Також безпілотники неодноразово були помічені над Данією, Норвегією та Швецією.

При цьому в Німеччині вже визнали, що поки що не можуть збивати дрони над своєю територією через відсутність повноцінної системи протидронної оборони та ризику для цивільних у разі падіння уламків. Систему ППО, розформовану ще 2010 року, доводиться фактично створювати наново.

