Зараз максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної зарплати.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що передбачає подовження терміну виплати допомоги по безробіттю громадянам, а також збільшення розміру такої виплати.

У законопроєкті №14096 пропонується збільшити тривалість виплати допомоги по безробіттю з 90 до 180 календарних днів і максимальний розмір допомоги по безробіттю до 150% мінімального розміру заробітної плати.

"Це дозволить посилити соціальний захист безробітних осіб, збільшити розрив між мінімальним і максимальним розмірами допомоги і забезпечити більш справедливий розмір допомоги по безробіттю для тих, хто отримував більш високу зарплату та відповідно сплачував у більшому розмірі страхові внески", - ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Наразі тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів (для осіб передпенсійного віку - не більше 360 календарних днів), а максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної зарплати.

Також у документі зазначається, що його мета - відновлення повноважень правління Фонду соціального страхування України на випадок безробіття щодо розгляду і схвалення проєкту його річного бюджету. Адже на час воєнного стану функції затвердження бюджету Фонду були передані уряду, однак це "фактично призвело до значного перекосу у видатках Фонду".

Автори проєкту закону зазначають, що лише за два останні роки із бюджету Фонду вилучено до державного бюджету 15 млрд грн, також постійно збільшується обсяг видатків за рахунок страхових коштів для надання грантів, допомоги для започаткування/розвитку громадянами власної підприємницької діяльності, надання різних компенсацій роботодавцям.

"Наприклад, при загальних доходах Фонду у 2024 році у розмірі 27,3 млрд грн на виплату допомоги по безробіттю та допомоги на поховання було спрямовано лише 2,1 млрд грн, тобто 7,6% всіх коштів, а у 2025 році для фінансування цих допомог заплановано 6,3 млрд грн або 28% від доходів", - ідеться у пояснювальній записці.

Допомога по безробіттю - останні новини

На початку 2025 року в Україні налічувалося 100 тисяч офіційних безробітних, а роком раніше тому ця кількість становила 400 тисяч осіб.

Державна служба зайнятості повідомляла, що кількість українців, які отримують допомогу по безробіттю, станом на кінець травня складала 40,7 тисячі. Максимальний розмір допомоги по безробіттю складав від 3,6 до 8 тисяч гривень. Найчастіше виплати допомоги отримували люди, які втратили роботу у Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.

