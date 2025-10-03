'Нова ера хорорів': гравці виявили дуже великий інтерес до Resident Evil Requiem

Нова частина хоррор-франшизи була додана до списку бажаного понад два мільйони разів на всіх платформах.

Capcom поділилася новим досягненням Resident Evil Requiem: дев'ята частина хорор-серії була додана до списку бажаного понад два мільйони разів на всіх платформах.

Компанія подякувала фанатам за інтерес і назвала гру "новою ерою в жанрі хорорів на виживання".

Особливо помітний результат на ПК-майданчику Steam, де доступний публічний рейтинг за кількістю додавань до "бажаного". У ньому Requiem посідає 11-те місце, випереджаючи низку інших великих релізів.

Перший мільйон "вішлистів" Resident Evil Requiem набрала ще влітку – лише за два з половиною тижні після анонсу, що свідчить про стабільний інтерес до тайтла.

Нагадаємо, реліз Resident Evil Requiem відбудеться 27 лютого 2026 року на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X/S.

Події Requiem розгортаються через сім років після фіналу Resident Evil Village і через три десятиліття після того, як Раккун-Сіті було стерто з лиця землі внаслідок ядерного удару. Нова частина вперше з Resident Evil 6 продовжує загальну сюжетну лінію.

Створювати атмосферу страху будуть за допомогою нової головної героїні, Грейс Ешкрофт, "замкнутого" і "полохливого" агента ФБР. Вона, обіцяють Capcom, лякатиметься так само, як гравці, і в міру проходження гри вчитиметься долати свої страхи. За атмосферою проєкт найближче до Resident Evil 7 і навіть до P.T. Хідео Кодзіми, пишуть журналісти.

