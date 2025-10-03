Провідна роль Данії може пояснити, чому її аеропорти були обрані метою вторгнень російських безпілотників.

Данія взяла на себе провідну роль у підтримці України, включаючи систему закупівлі систем озброєння в українських виробників та їхню пряму доставку на передову, а також значні кошти на підтримку відновлення Миколаєва. І, як пише оглядач Bloomberg Марк Чемпіон, є кілька причин, чому саме ця країна, яка менша за розміром і розташована далі від зони бойових дій, ніж багато інших союзників, так послідовно бере на себе ініціативу.

"Політична воля, бюджетний простір, історія та щаслива випадковість - усе це пояснює, чому Данія має найуспішнішу модель як для відновлення після війни, так і для фінансування оборонних закупівель України. У результаті вона стала одним із найбільших донорів оборони України на душу населення і сьомим за величиною в абсолютному вираженні", - пише аналітик.

Данія випереджає всі європейські країни, за винятком Німеччини та Великої Британії, за обсягом допомоги в мільярдах євро. Для порівняння, Франція станом на червень надала Україні допомогу в розмірі 7,56 млрд євро (8,9 млрд доларів США). Данці, чия економіка майже вчетверо менша, виділили 10,1 млрд євро.

При цьому аналітик зазначає, що провідна роль Данії також може пояснити, чому її аеропорти, поряд із прифронтовими державами, такими як Польща і Румунія, були обрані метою вторгнень російських безпілотників.

У чому основні причини данського лідерства?

Одна з головних причин - у тому, що Данія може це робити, зазначає Чемпіон. Державний борг країни один із найнижчих у Європі, трохи менше ніж 30 % від валового внутрішнього продукту, і знижується. По-друге, у Данії немає власної великої військової промисловості, яку можна було б розвивати, тому простіше робити те, що вигідно Україні, - допомагати їй закуповувати зброю, яку вона виробляє сама, - а не створювати робочі місця і дохід для виробників зброї всередині країни.

Крім того, існують і важливі історичні причини, зазначає аналітик.

Як пояснив Расмус Мольгард Маріагер, професор сучасної історії Данії, країна "була прифронтовою державою протягом усього періоду холодної війни", і данці не хочуть повторювати цей досвід. Тепер США заявили про бажання захопити ще одну данську територію - Гренландію. Тому данці відчувають себе вкрай зацікавленими у збереженні правил, що захищають малі країни від великих.

"Але я думаю, є й інша причина: простий прагматизм. Якщо Україна захищає не тільки себе, а й принцип непорушення кордонів, який захищає малі країни від більших хижаків по всій Європі, то єдине питання полягає в тому, як якнайкраще забезпечити Київ необхідною стійкістю і зброєю", - зазначає Чемпіон.

Данія і війна з Росією

Після атаки дронів на данські аеропорти Метте Фредеріксен зробила різку заяву. Вона наголосила, що Росія залишається головним противником Європи, який прагне дестабілізувати обстановку на континенті.

Водночас Reuters повідомляв, що в Данії можуть побудувати "стіну з дронів" після вторгнення невідомих БпЛА.

